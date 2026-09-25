Пограничники разнесли российские укрытия и РЭБ
Украинские пограничники показали, как они уничтожают дронами российскую технику. Свежие кадры были сделаны в Северо-Слобожанском направлении.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На кадрах можно увидеть работу военных Destruction Team. Военные обнаружили и успешно атаковали автомобиль россиян, а также антенны связи и управления БпЛА, средства РЭБ и РЭР и укрытия.
"Согласованные действия пограничников ослабляют возможности врага и способствуют выполнению задач подразделениями Сил обороны Украины", - говорят военные.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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