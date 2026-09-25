На Львівщині чиновника міськради піймали на вимаганнях

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На Львівщині викрили чиновника міської ради. Виявилось, що він за "допомогу" у рішеннях вимагав хабар

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Підозру від правоохоронців отримав ачальник відділу державної реєстрації виконавчого комітету однієї з міських рад у Львівській області. Він вимагав від "клієнта" 500 доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на службових осіб, щоб вони прийняти рішення про надання "клієнту" в оренду земельної ділянки площею 2 гектари, розташованої на території громади.

Чиновника затримали після отримання грошей. Тепер йому загрожує покарання: штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон.