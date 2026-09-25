11:45  25 вересня
У Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся: є загиблі
08:26  25 вересня
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 21:15

На Львівщині чиновника міськради піймали на вимаганнях

25 вересня 2026, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Львівщині викрили чиновника міської ради. Виявилось, що він за "допомогу" у рішеннях вимагав хабар

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Підозру від правоохоронців отримав ачальник відділу державної реєстрації виконавчого комітету однієї з міських рад у Львівській області. Він вимагав від "клієнта" 500 доларів. За ці гроші він обіцяв вплинути на службових осіб, щоб вони прийняти рішення про надання "клієнту" в оренду земельної ділянки площею 2 гектари, розташованої на території громади.

Чиновника затримали після отримання грошей. Тепер йому загрожує покарання: штраф від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо, що військовослужбовцю одного з прикордонних загонів Державної прикордонної служби України повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людини через державний кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чиновник зловживання Львівська область
Тисяча доларів за світло: на Одещині судитимуть колишнього посадовця "Укрзалізниці"
18 вересня 2026, 18:22
У Вишгородській міськраді посадовець погорів на хабарі за дозвіл на будівництво
16 вересня 2026, 17:46
Вимагав €10 тисяч за "позитивний" висновок: на Черкащині затримали військового посадовця
16 вересня 2026, 17:28
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У "Оберезі" знайшли сотні фіктивних мобілізацій: підозри отримали керівники РТЦК
25 вересня 2026, 21:50
На Буковині мотоцикліст вирішив "поганяти" на зустрічці: його пасажирка постраждала
25 вересня 2026, 21:35
Окупанти атакували дроном ліцей на Київщині: сталася пожежа
25 вересня 2026, 21:26
Обчищав автівки військових та цивільних: у Харкові затримали серійного злодія з арсеналом боєприпасів
25 вересня 2026, 20:59
Прикордонники рознесли російські укриття та РЕБ
25 вересня 2026, 20:55
Чи відбудеться тристороння зустріч Трамп-Путін-Сі?
25 вересня 2026, 20:45
На Дубенщині у ДТП тяжко травмувався водій BMW
25 вересня 2026, 20:40
Забезпечував зв’язком ФСБ і Росгвардію: керівник телеком-компанії отримав 12 років тюрми
25 вересня 2026, 19:57
15 років тюрми за держзраду: інженер у Миколаєві намагався передати ФСБ секретні розробки
25 вересня 2026, 19:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »