На Буковине мотоциклист решил погонять на встречке: его пассажирка пострадала

Фото: Национальная полиция

На Буковине будут судить мужчину по ДТП. Он сел за руль мотоцикла пьяным и допустил столкновение с авто

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Авария произошла в июне в селе Ясены. 24-летний мужчина управлял мотоциклом Senke Desert GY-5 в пьяном состоянии. Он проявил рассеянность и самоуверенность, и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Dacia Sandero, за рулем которого находился 35-летний местный житель.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка двухколесного получила травмы, относящиеся к телесным повреждениям средней степени тяжести.

В ближайшее время водитель предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.