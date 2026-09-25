В "Обереге" обнаружили сотни фиктивных мобилизаций: подозрения получили руководители РТЦК

Фото: Офис Генерального прокурора

По данным следствия, пятеро руководителей районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Закарпатье и Буковине искусственно завышали показатели выполнения мобилизационных планов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В течение декабря 2025 — февраля 2026 года они внесли в систему "Оберіг" сведения по меньшей мере о 857 человек, которых фактически не мобилизовали.

При процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны Западного региона троим руководителям районных ТЦК и СП сообщили о подозрении. Речь идет о действующем и бывшем руководителях ТЦК в Закарпатье и бывшем руководителе на Буковине.

В отношении еще двух экскеров районных ТЦК Черновицкой области обвинительные акты уже направили в суд.

По материалам следствия, среди внесенных в "Оберег" лиц были граждане, которые не являлись в ТЦК и не призывались на военную службу. Также в систему вносили данные о действующих военнослужащих и даже несуществующих людях.

В Закарпатье правоохранители установили 54 случая фиктивного оформления мобилизации. Один из руководителей районного ТЦК внес в "Оберег" данные о восьми гражданах, которых фактически не мобилизовали. Бывший исполняющий обязанности начальника другого ТЦК, по данным следствия, внес сведения еще о 46 таких лицах.

На Буковине установили 803 подобных случая. Один из полковников, по версии следствия, внес в систему данные о 631 несуществующем гражданине. Еще два экскеровщика районных ТЦК оформили в качестве мобилизованных 99 и 73 человек соответственно. Среди них также были придуманы граждане и действующие военнослужащие.

Действия должностных лиц квалифицировали по статьям 362 и 366 Уголовного кодекса Украины. Трем чиновникам из Черновицкой области суд уже избрал меры пресечения.

В отношении руководителя районного ТЦК из Закарпатья прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Окончательную юридическую оценку действиям подозреваемых даст суд.

Напомним, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации.