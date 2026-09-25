Обеспечивал связью ФСБ и Росгвардию: руководитель телеком-компании получил 12 лет тюрьмы

Фото: Киевская областная прокуратура

Соломенский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы руководителя телекоммуникационного предприятия "Промтелеком", которое продолжило работу на временно оккупированной территории Донбасса и, по материалам дела, обеспечивало связью представителей оккупационной администрации и российских силовых структур

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Суд также лишил человека права в течение 10 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, и постановил конфисковать его имущество.

При публичном обвинении прокуроров Киевской областной прокуратуры гражданин Украины признан виновным в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.

Речь идет о руководителе телекоммуникационного предприятия "Промтелеком", которое после оккупации Донецка продолжило деятельность на захваченной территории.

Как установил суд, после оккупации Донецка мужчина вместе с другими лицами зарегистрировал предприятие по правилам так называемой ДНР. В 2022 году компанию перерегистрировали в соответствии с законодательством России.

Предприятие работало в сфере проводной и беспроводной связи, телекоммуникаций и телевизионного вещания.

По материалам уголовного производства компания оказывала телекоммуникационные услуги представителям оккупационной администрации и российских силовых структур. В их числе, в частности, подразделения Росгвардии и ФСБ РФ.

Также в делах зафиксировано предоставление услуг российским государственным учреждениям, Министерству обороны РФ и воинским частям, расположенным на временно оккупированной территории.

Кроме того, суд установил, что осужденный участвовал в подготовке и передаче представителям государства-агрессора активов предприятия. Речь идет о доступе к блокам IP-адресов, серверам, оборудованию, техническим сооружениям и каналам связи.

По данным стороны обвинения, эти ресурсы могли использоваться оккупационными структурами во время разведывательной, контрразведывательной и другой деятельности против Украины.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что во Львовской области разоблачили местного жителя, который оказался агентом РФ. Теперь ему грозит тюрьма.