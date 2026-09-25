Сдавал позиции ВСУ и готовил удар по своим: на Харьковщине задержали агента ФСБ

Фото: СБУ

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ разоблачила военнослужащего, подозреваемого в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ России

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, мобилизованный военный служил в мотопехотной бригаде ВСУ в Харьковской области и передавал российской спецслужбе данные о позициях украинских военных.

Следователи задокументировали, как мужчина пытался скорректировать российский ракетный удар по ремонтному батальону, занимающемуся восстановлением беспилотных авиационных комплексов. Он передал российскому куратору координаты подразделения, а перед возможной атакой планировал покинуть его территорию под предлогом поездки в госпиталь.

СБУ задержала подозреваемого в служебном автомобиле после того, как он уехал за пределы воинской части. Параллельно контрразведчики провели меры по обеспечению позиций украинских военных.

По материалам дела, мужчину завербовали еще до мобилизации. Для установления контакта российская спецслужба использовала его родственницу, проживающую в РФ.

После призыва мужчина служил мастером-электриком по ремонту беспилотных комплексов. По данным следствия, он также собирал информацию о местах дислокации своего соединения и смежных подразделений и передавал ее врагу.

В ходе обысков у него изъяли пять смартфонов, которые, по данным СБУ, использовались для зашифрованной связи с представителями ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в центре Ровно. Правоохранители задержали российского агента, который готовил подрыв возле одного из государственных учреждений города. По замыслу российских спецслужб, взрывчатку должны были дистанционно активировать в час пик, чтобы повлечь как можно больше жертв среди гражданских.