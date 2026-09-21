Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Porsche Cayenne на проспекте Степана Бандеры проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться. Во время побега от полиции, он выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажиры. Всего пострадали восемь человек, в том числе 4-летний мальчик, ехавший в Mercedes-Benz Sprinter. Пострадавших с многочисленными травмами разной степени тяжести доставили в больницы.

Как оказалось, 21-летний водитель Porsche находился в состоянии опьянения. Полицейские задержали его.

Кроме того установлено, что нарушитель вообще не имел права садиться за руль и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности – только в течение сентября патрульные составили на него пять протоколов, в том числе и за вождение пьяным.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 21 сентября в Ровенской области легковушка врезалась в дерево в кювете. На месте погибли два человека.