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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В больнице скончался 20-летний юноша, который получил тяжелые ранения.

"Все это время медики боролись за его жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми", – говорится в сообщении.

Напомним, 3 сентября россияне ударили по складам логистической компании в Днепре. Сообщалось, что в результате вражеского удара погиб 27-летний мужчина, еще восемь человек пострадали.