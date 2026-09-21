Спрятали в пачки из-под печенья: на границе изъяли препарат для похудения Mounjaro на 7 млн грн
На таможенном посту "Тиса" на украинско-венгерской границе во время проверки рейсового автобуса разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину партии препарата Mounjaro KwikPen
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
В термосумках под водительским сиденьем таможенники обнаружили 360 шприц-ручек Mounjaro с действующим веществом тирзепатид, которые используют для похудения и контроля диабета.
Контрабандный товар пытались скрыть, спрятав его в заводскую упаковку от печенья.
Примерная стоимость изъятой партии составляет 7 млн гривен, окончательную сумму впоследствии определит эксперт.
В отношении водителя автобуса составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Контрабанду изъяли.
Напомним, летом в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн.