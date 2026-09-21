Фото: Гостаможслужба

На таможенном посту "Тиса" на украинско-венгерской границе во время проверки рейсового автобуса разоблачили попытку незаконного ввоза в Украину партии препарата Mounjaro KwikPen

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В термосумках под водительским сиденьем таможенники обнаружили 360 шприц-ручек Mounjaro с действующим веществом тирзепатид, которые используют для похудения и контроля диабета.

Контрабандный товар пытались скрыть, спрятав его в заводскую упаковку от печенья.

Примерная стоимость изъятой партии составляет 7 млн гривен, окончательную сумму впоследствии определит эксперт.

В отношении водителя автобуса составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Контрабанду изъяли.

Напомним, летом в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн.