На Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека

Фото: Национальная полиция

В течение выходных на Прикарпатье произошло четыре смертельных аварии. Погибли четыре человека

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

19 сентября произошло смертельное ДТП в Надворнянском районе. 44-летний водитель Renault Kangoo не справился с управлением и наехал на дерево. От полученных травм погиб на месте.

В этот же день произошла смертельная авария в селе Рожневые Поля Заболотовской общины. 31-летний водитель Renault Master на неосвещенном участке дороги не заметил 65-летнего пешехода и сбил его. От полученных травм пешеход погиб на месте, водитель был трезв.

Также произошло смертельное ДТП на улице Набережной в Ивано-Франковске. 38-летняя женщина руководила Nissan Note. Она столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 51-летний мужчина. В результате ДТП 40-летний пассажир мотоцикла погиб от полученных травм.

20 сентября смертельное ДТП произошло в селе Гвозд Надвирнянского района. 23-летний водитель Volkswagen Caddy столкнулся с мотоциклом Husqvarna, которым управлял 25-летний мужчина. От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля был трезв.

"Полиция призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем. Неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения, выбирайте безопасную скорость в соответствии с дорожной обстановкой, избегайте рискованных маневров и постоянно контролируйте ситуацию на дороге", - говорят правоохранители.

Напомним, что в Ровно произошло ДТП, в результате которого травмировался 23-летний водитель мотоцикла. Авария произошла 18 сентября около 14:20 на улице Дубенской.