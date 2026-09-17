В Житомирской области мужчина с топором набросился на отчима

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Олевщине. Задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 38-летний мужчина во время застолья с алкоголем начал ссориться с 49-летним отчимом своей сожительницы. Младший дважды ударил старшего обухом топора по голове. Уже когда старший мужчина упал на землю, его падчерица вмешалась и остановила драку.

Потерпевшего госпитализировали медики. Нападавшего задержали. Ему может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.