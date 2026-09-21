Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Медиков "скорой" сообщили в полицию, что прибыли на вызов и обнаружили в квартире многоэтажки 42-летнюю женщину с многочисленными ранениями. Несмотря на попытки спасти потерпевшую, она умерла от кровопотери. На теле погибшей эксперты насчитали по меньшей мере 20 ножевых ранений в области рук и ног.

Злоумышленник самостоятельно вызвал врачей, после чего пытался ввести правоохранителей в заблуждение, уверяя, что женщина якобы сама нанесла себе ранения.

Как выяснилось, при распитии алкогольных напитков между парой возник бытовой конфликт. Мужчина схватил со стола нож и нанес им женщине удары.

Правоохранители изъяли доказательства и задержали 53-летнего киевлянина.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный в СОЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.