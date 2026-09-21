Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 20 сентября, около 14:00 на трассе Киев – Харьков – Довжанский, вблизи села Лазорки Лубенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Электроскутер под управлением 15-летней девочки столкнулся с автомобилем Toyota Sienna. В результате столкновения водительница электроскутера и ее 15-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 20 сентября на Львовщине грузовик наехал на электроскутер под управлением 56-летнего мужчины. От полученных травм он погиб на месте.