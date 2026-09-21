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21 вересня 2026, 12:58

На Львівщині на території закинутої будівлі загинув 16-річний хлопець

21 вересня 2026, 12:58
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Стрию Львівської області правоохоронці розслідують обставини загибелі 16-річного місцевого мешканця. Трагедія сталася ввечері 20 вересня на території закинутої будівлі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, близько 19:00 на хлопця впав бетонний блок. Внаслідок отриманих травм він загинув.

Про подію на спецлінію "102" повідомили друзі загиблого. На місце події прибули рятувальники ДСНС та бригада екстреної медичної допомоги.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та причини, які призвели до загибелі неповнолітнього.

Нагадаємо, під Одесою підлітки знущалися з 11-річного хлопця. Це тривало кілька годин, поки інші діти знімали те, що відбувається, на відео. Хлопець отримав різні травми, але не розповів рідним через погрози кривдника.

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Львівська область трагедія підліток неповнолітній загиблий поліція
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