ВСУ уничтожили у россиян радиолокационную станцию за 60 миллионов

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В Генштабе подтвердили, что 20 сентября и в ночь на 21 сентября украинские военные нанесли удары по вражеским объектам. Среди них – радиолокационная станция врага

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

В районе населенного пункта Пикузы Донецкой области поражена радиолокационная станция "Каста" россиян. Это мобильная радиолокационная станция, которая используется для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников (на дальности до 150 км). Стоимость такой станции стартует от 60 миллионов долларов.

Также в районе Днепроэнергии Донецкой области поражен пункт управления беспилотников россиян. Кроме того, в районе Старого Хутора Белгородской области РФ атаковали место сосредоточения живой силы армии РФ.

Напомним, ранее Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.