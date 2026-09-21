Российские удары остановили три ключевых металлургических завода Украины

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Российские ракетные удары в начале сентября вывели из строя три крупных металлургических предприятия Украины. Речь идет о заводах, расположенных в промышленных центрах Запорожской и Днепропетровской областей

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Financial Times, передает RegioNews.

По данным издания, баллистические ракеты ударили по доменным печам трех предприятий – двух заводов "Метинвеста" и "АрселорМиттал Кривой Рог". На эти предприятия приходилось около 90% производства стали в Украине.

"По состоянию на сегодняшний день Украина больше не имеет металлургической промышленности", – заявил Financial Times руководитель аппарата генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

По его словам, пока неизвестно, сколько времени будет продолжаться возобновление предприятий – от нескольких дней или недель до месяцев или даже лет.

Остановка заводов также может оказать существенное влияние на украинскую экономику. В общей сложности на этих предприятиях работают более 15 тысяч человек. Кроме того, их остановка может привести к значительному сокращению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Водовиз также заявил, что российская сторона могла целенаправленно избивать по критически важным объектам предприятий.

Напомним, ночью 17 сентября российские войска четвертый раз за месяц ударили баллистикой по комбинату "Запорожсталь", который был остановлен после обстрела 11 августа. Враг попал двумя ракетами по промышленным площадкам цехов, нанеся значительные повреждения инженерным и железнодорожным сетям, а также основному и вспомогательному оборудованию.