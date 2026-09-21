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21 сентября 2026, 12:39

Лесной пожар на Закарпатье охватил 7 гектаров: продолжается ликвидация

21 сентября 2026, 12:39
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Фото: ГСЧС Закарпатье
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На Мукачевщине продолжается ликвидация лесного пожара, возникшего вблизи села Сасовка 20 сентября

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки поступило в Службу спасения в 16:17. Из-за горного рельефа и сильных порывов ветра огонь быстро распространялся.

К тушению привлекли 26 спасателей, 8 единиц техники, 34 лесовода и 20 местных жителей. Для мониторинга пожара с воздуха ГСЧС также использовала беспилотник.

По состоянию на 08.05 21 сентября пожар локализовали на площади 7 гектаров.

Сейчас спасатели продолжают работу по ее полной ликвидации.

Напомним, в Чернигове во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Причину пожара и обстоятельства гибели людей устанавливают правоохранители.

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