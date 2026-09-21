Лесной пожар на Закарпатье охватил 7 гектаров: продолжается ликвидация

Фото: ГСЧС Закарпатье

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании сухой травы и лесной подстилки поступило в Службу спасения в 16:17. Из-за горного рельефа и сильных порывов ветра огонь быстро распространялся.

К тушению привлекли 26 спасателей, 8 единиц техники, 34 лесовода и 20 местных жителей. Для мониторинга пожара с воздуха ГСЧС также использовала беспилотник.

По состоянию на 08.05 21 сентября пожар локализовали на площади 7 гектаров.

Сейчас спасатели продолжают работу по ее полной ликвидации.

Напомним, в Чернигове во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Причину пожара и обстоятельства гибели людей устанавливают правоохранители.