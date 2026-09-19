На Сумщине 17-летний мотоциклист вылетел в кювет: парня госпитализировали

Фото: Национальная полиция

В Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмировался несовершеннолетний мотоциклист

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла накануне около 22.15 на автодороге в Конотопском районе.

По предварительным данным, 17-летний парень, управляя мотоциклом GF MOTO C250, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП юноша получил телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу.

Напомним, в Киеве 24-летняя мотоциклистка упала на отбойник и погибла. От полученных травм девочка погибла на месте. Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.