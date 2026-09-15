Хоронил почти килограмм кокаина в лесу: на Львовщине задержали дельца

Фото: Национальная полиция

На Львовщине правоохранители задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в организации наркобизнеса и незаконной продаже оружия. Во время обысков изъяли кокаин, оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина получал из-за границы оптовые партии кокаина, после чего расфасовывал наркотик на меньшие свертки для последующего сбыта.

В августе он получил очередную партию кокаина и спрятал ее в старом пне в лесу на территории одного из сел Львовщины. Правоохранители обнаружили там пакет с почти килограммом кокаина – 643,25 г чистого вещества. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет около 7 млн. грн.

Кроме того, полицейские установили, что мужчина готовился к незаконной продаже оружия и боеприпасов.

Во время 12 обысков в помещениях, автомобилях и нежилых помещениях правоохранители изъяли свертки с наркотиками, пистолет, магазины к оружию, два запала в гранат, более 500 патронов разного калибра и другое оружие.

Также полицейские обнаружили миницехи по изготовлению табачной продукции. Там нашли оборудование, сырье, более 1200 пачек готовой продукции, а также записи об объемах производства, потенциальных покупателях и полученных средствах.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, СБУ разоблачила международный канал контрабанды тяжелых наркотиков с юга Европы в Украину. Ежемесячно злоумышленники зарабатывали 15-20 миллионов гривен. 10 участников наркосиндиката были задержаны в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях.