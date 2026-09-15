В Киевской области россияне запланировали теракт "под чужим флагом"

Фото: СБУ

В Киевской области российские спецслужбы планировали теракт. Для этого они завербовали местную безработную

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, представитель РФ предложил безработной женщине из Киевской области помощь с ее лекарствами, которые она раньше покупала через интернет. Он представился ей украинским милиционером.

Уже потом женщина получила задание: забрать из тайника пакет и ждать дальнейших инструкций. Как было установлено позже, в пакете находилось самодельное взрывное устройство. Когда женщина забрала сверток со взрывчаткой, российский куратор направил ее в жилой квартал пригорода столицы и дал указание оставить замаскированную взрывчатку под колесом авто возле супермаркета.

Правоохранители сорвали теракт россиян еще до его реализации. СБУ призывает украинцев быть бдительными.

"Если к Вам обращаются с сомнительными предложениями, Вы увидели подозрительные предметы и лиц или получили информацию о деятельности российских спецслужб, страницы в Интернете и соцсетях, которые они используют для вербовки, сообщайте об этом СБУ", - говорят в СБУ.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.