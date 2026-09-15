В Ровенской области полиция задержала мужчину за похищение Volkswagen Touareg

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области полицейские задержали 30-летнего жителя Днепра, которого подозревают в незаконном завладении автомобилем Volkswagen Touareg

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Мужчина якобы приехал осмотреть внедорожник, который владелец выставил на продажу, а потом сел за руль и уехал.

О угоне автомобиля в полицию 14 сентября около 12:40 сообщил 22-летний владелец.



По данным правоохранителей, молодой человек разместил объявление о продаже внедорожника на сайте объявлений. Когда нашёлся покупатель, владелец попросил знакомую доставить автомобиль в Сарны.

После досмотра авто мужчина вместе с женщиной уехал на местную АЗС, чтобы заправить машину и продолжить ее проверку. Около 12:20 на автодороге недалеко от села Немовичи покупатель попросил женщину выйти из салона, чтобы подробнее осмотреть автомобиль, в частности, приложить лист бумаги к выхлопной трубе.

Когда женщина вышла из машины, мужчина сел за руль и поехал в Ровно.

После сообщения о преступлении на территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. Сотрудники уголовного анализа вместе с оперативниками непрерывно прорабатывали записи с камер видеонаблюдения и установили личность причастного. Им оказался 30-летний житель Днепра.

Впоследствии похищенный Volkswagen Touareg полицейские обнаружили в селе Новая Любомирка.

В дальнейшем работники криминального анализа установили, что подозреваемый находится в одном из торговых центров Ровно. После получения ориентировки патрульные полицейские задержали мужчину.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Ровенской области двое мужчин предстанут перед судом за избиение двух человек и незаконное завладение автомобилем. За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.