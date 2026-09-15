11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 15:59

В Ровенской области полиция задержала мужчину за похищение Volkswagen Touareg

15 сентября 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области полицейские задержали 30-летнего жителя Днепра, которого подозревают в незаконном завладении автомобилем Volkswagen Touareg

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Мужчина якобы приехал осмотреть внедорожник, который владелец выставил на продажу, а потом сел за руль и уехал.

О угоне автомобиля в полицию 14 сентября около 12:40 сообщил 22-летний владелец.

По данным правоохранителей, молодой человек разместил объявление о продаже внедорожника на сайте объявлений. Когда нашёлся покупатель, владелец попросил знакомую доставить автомобиль в Сарны.

После досмотра авто мужчина вместе с женщиной уехал на местную АЗС, чтобы заправить машину и продолжить ее проверку. Около 12:20 на автодороге недалеко от села Немовичи покупатель попросил женщину выйти из салона, чтобы подробнее осмотреть автомобиль, в частности, приложить лист бумаги к выхлопной трубе.

Когда женщина вышла из машины, мужчина сел за руль и поехал в Ровно.

После сообщения о преступлении на территории области немедленно была введена специальная полицейская операция. Сотрудники уголовного анализа вместе с оперативниками непрерывно прорабатывали записи с камер видеонаблюдения и установили личность причастного. Им оказался 30-летний житель Днепра.

Впоследствии похищенный Volkswagen Touareg полицейские обнаружили в селе Новая Любомирка.

В дальнейшем работники криминального анализа установили, что подозреваемый находится в одном из торговых центров Ровно. После получения ориентировки патрульные полицейские задержали мужчину.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Ровенской области двое мужчин предстанут перед судом за избиение двух человек и незаконное завладение автомобилем. За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
угон Ровенская область мужчина автомобиль
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киевской области россияне запланировали теракт "под чужим флагом"
15 сентября 2026, 16:05
В Киеве будут судить мужчину за незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтаматов
15 сентября 2026, 15:53
Суд продлил арест подозреваемого в убийстве сожительницы, который пытался скрыть преступление
15 сентября 2026, 15:37
Хоронил почти килограмм кокаина в лесу: на Львовщине задержали дельца
15 сентября 2026, 15:01
В Киеве иностранец дал жилье женщине, а затем изнасиловал ее
15 сентября 2026, 14:45
У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной
15 сентября 2026, 14:40
Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар
15 сентября 2026, 14:27
В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ
15 сентября 2026, 14:10
Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
15 сентября 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »