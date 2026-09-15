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15 сентября 2026, 14:10

В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ

15 сентября 2026, 14:10
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Фото из открытых источников
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НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Известно, что сообщили о подозрении четырем участникам схемы:

  • организатору (высшего уровня) – одному из лидеров известной бизнес-группы, фактически контролировавшей нефтяную сферу экономики Украины;
  • организатору (низшего уровня) – акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственный за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;
  • председателю Правления и заместителю председателя Правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.

Также составили письменное сообщение о подозрении иностранцу, ранее бывшем вице-президентом "Укрнафты". По данным следствия, участники схемы завладели 100 тысячами тонн более чем на 2,88 миллиарда гривен.

"Сначала нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть перебрасывалась на другие связанные фирмы для розничной и оптовой продажи через сеть АЗС. Вырученные от реализации средства перечисляли в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом", - выяснили правоохранители.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.

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