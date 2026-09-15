В Киеве будут судить мужчину за незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтаматов

Фото: Киевская городская прокуратура

Оболонская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении жителя столицы, обвиняемого в незаконном сбыте огнестрельного оружия и его составных частей

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина наладил схему продажи оружия из-за почтоматов. Для отправки посылок он использовал вымышленные анкетные данные и номер мобильного телефона.

Правоохранители зафиксировали по меньшей мере два факта отправки товара покупателям в другую область. В посылках обнаружили составные части боевого нарезного автоматического оружия иностранного производства с удаленными заводскими номерами, а также короткоствольное огнестрельное оружие, переработанное под боевое.

В общей сложности, по данным прокуратуры, от незаконного сбыта оружия обвиняемый получил 196 тысяч гривен.

Действия мужчины квалифицировали по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Обвинительный акт уже был направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что во Львове по улице Зеленой сегодня, 3 июля, на проезжей части обнаружили гранату.