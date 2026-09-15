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15 вересня 2026, 15:01

Ховав майже кілограм кокаїну в лісі: на Львівщині затримали ділка

15 вересня 2026, 15:01
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Фото: Національна поліція
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На Львівщині правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють в організації наркобізнесу та незаконному продажі зброї. Під час обшуків вилучили кокаїн, зброю, боєприпаси та інші речові докази

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік отримував з-за кордону оптові партії кокаїну, після чого розфасовував наркотик на менші пакунки для подальшого збуту.

У серпні він отримав чергову партію кокаїну та сховав її у старому пні в лісі на території одного із сіл Львівщини. Правоохоронці виявили там пакет із майже кілограмом кокаїну – 643,25 грама чистої речовини. За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить близько 7 млн грн.

Крім того, поліцейські встановили, що чоловік готувався до незаконного продажу зброї та боєприпасів.

Під час 12 обшуків у помешканнях, автомобілях та нежитлових приміщеннях правоохоронці вилучили згортки з наркотиками, пістолет, магазини до зброї, два запали до гранат, понад 500 набоїв різного калібру та іншу зброю.

Також поліцейські виявили мініцехи з виготовлення тютюнової продукції. Там знайшли обладнання, сировину, понад 1200 пачок готової продукції, а також записи про обсяги виробництва, потенційних покупців та отримані кошти.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ викрила міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісяця зловмисники заробляли 15-20 мільйонів гривень. 10 учасників наркосиндикату затримали у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.

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ліс наркотики поліція Львівська область наркобізнес кокаїн
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