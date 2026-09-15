Фото: ГСЧС

В понедельник, 14 сентября, в селе Алексеевка Жмеринского района в реке Южный Буг обнаружили человека без признаков жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели достали 45-летнего мужчину из воды на расстоянии около 40 метров от берега и передали правоохранителям. Обстоятельства гибели устанавливаются.

С начала сентября это уже третий человек, погибший на водоемах области.

Спасатели призывают граждан быть особенно осторожными у воды. Во время рыбалки советуют избегать одиночества, позаботиться о средствах безопасности и обязательно сообщать близким о своем местонахождении.

Напомним, 15 августа в Харьковской области 25-летний мужчина погиб от удара током на рыбалке. Трагедия произошла в городе Люботин.