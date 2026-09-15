В Киеве иностранец дал жилье женщине, а затем изнасиловал ее

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, знакомые мужчины попросили на несколько дней предоставить жилье женщине. Она приехала в столицу из другого города, чтобы оформить документы для выезда за границу, где ее ждала семья. Когда гостья легла спать, муж ее изнасиловал. Она сопротивлялась, в результате чего получила синяки и ушибы.

Суд назначил наказание до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.