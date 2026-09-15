В Киеве иностранец дал жилье женщине, а затем изнасиловал ее
В Киеве судили 30-летнего уроженца Республики Таджикистан. Он изнасиловал женщину, которую сам предоставил жилье
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, знакомые мужчины попросили на несколько дней предоставить жилье женщине. Она приехала в столицу из другого города, чтобы оформить документы для выезда за границу, где ее ждала семья. Когда гостья легла спать, муж ее изнасиловал. Она сопротивлялась, в результате чего получила синяки и ушибы.
Суд назначил наказание до 4 лет лишения свободы.
Напомним, в Харьковской области суд подтвердил пожизненное заключение для 31-летнего мужчины, который насиловал 11-летнюю падчерицу.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киевской области россияне запланировали теракт "под чужим флагом"
15 сентября 2026, 16:05В Ровенской области полиция задержала мужчину за похищение Volkswagen Touareg
15 сентября 2026, 15:59В Киеве будут судить мужчину за незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтаматов
15 сентября 2026, 15:53Суд продлил арест подозреваемого в убийстве сожительницы, который пытался скрыть преступление
15 сентября 2026, 15:37Хоронил почти килограмм кокаина в лесу: на Львовщине задержали дельца
15 сентября 2026, 15:01У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной
15 сентября 2026, 14:40Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар
15 сентября 2026, 14:27В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ
15 сентября 2026, 14:10Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
15 сентября 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »