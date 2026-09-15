На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
Российские войска ночью 15 сентября атаковали тепловоз в Волынской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате вражеского удара тепловоз загорелся. Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, 13 сентября россияне ударили по локомотиву пассажирского поезда на Волыни, всего в двух километрах от границы с Польшей.
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