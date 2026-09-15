В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Житомирской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 16-летний житель Ровенщины управлял трактором МТЗ-82 и двигался по лесной дороге. Юноша съехал в кювет, после чего трактор опрокинулся.

В результате ДТП парень получил травмы, от которых погиб на месте происшествия.

Следователи полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Правоохранители призывают родителей контролировать местонахождение детей и не допускать их к управлению транспортными средствами, на которые они не имеют соответствующего права.

Напомним, в Черкасской области автомобиль влетел в стену. Авария произошла 13 сентября. В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. 19-летний водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.