Суд продлил арест подозреваемого в убийстве сожительницы, который пытался скрыть преступление

Фото: Одесская областная прокуратура

По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве своей сожительницы

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, преступление произошло в декабре 2018 во время ссоры. Мужчина, по версии следствия, жестоко избил женщину. Когда на место приехали медики, он сообщил им, что у потерпевшей якобы произошло эпилептическое нападение и имитировал оказание ей помощи.

Женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Причина смерти была установлена только после проведения третьей судебно-медицинской экспертизы. Она установила причинно-следственную связь между полученными при избиении травмами и смертью женщины. Медики также исключили версию об эпилептическом приступе.

После смерти сожительницы мужчина, по данным прокуратуры, пытался скрыть следы преступления. Он унес тело женщины и организовал его кремацию.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаевской области задержали "крота" ФСБ в рядах ВСУ , который возобновился на службе после СЗЧ для шпионажа.