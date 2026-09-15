11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 15:37

Суд продлил арест подозреваемого в убийстве сожительницы, который пытался скрыть преступление

15 сентября 2026, 15:37
Читайте також українською мовою
Фото: Одесская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

По ходатайству Одесской областной прокуратуры суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, которого подозревают в умышленном убийстве своей сожительницы

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, преступление произошло в декабре 2018 во время ссоры. Мужчина, по версии следствия, жестоко избил женщину. Когда на место приехали медики, он сообщил им, что у потерпевшей якобы произошло эпилептическое нападение и имитировал оказание ей помощи.

Женщину госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

Причина смерти была установлена только после проведения третьей судебно-медицинской экспертизы. Она установила причинно-следственную связь между полученными при избиении травмами и смертью женщины. Медики также исключили версию об эпилептическом приступе.

После смерти сожительницы мужчина, по данным прокуратуры, пытался скрыть следы преступления. Он унес тело женщины и организовал его кремацию.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Николаевской области задержали "крота" ФСБ в рядах ВСУ , который возобновился на службе после СЗЧ для шпионажа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса преступление убийство
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Киевской области россияне запланировали теракт "под чужим флагом"
15 сентября 2026, 16:05
В Ровенской области полиция задержала мужчину за похищение Volkswagen Touareg
15 сентября 2026, 15:59
В Киеве будут судить мужчину за незаконный сбыт огнестрельного оружия из-за почтаматов
15 сентября 2026, 15:53
Хоронил почти килограмм кокаина в лесу: на Львовщине задержали дельца
15 сентября 2026, 15:01
В Киеве иностранец дал жилье женщине, а затем изнасиловал ее
15 сентября 2026, 14:45
У Путина отреагировали на идею энергетического перемирия с Украиной
15 сентября 2026, 14:40
Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар
15 сентября 2026, 14:27
В Укрнафте разоблачили миллиону схему: новое расследование НАБУ
15 сентября 2026, 14:10
Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
15 сентября 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »