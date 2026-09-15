Дружковка под ударами РФ: пограничники показали кадры города из дронов
Дружковка в Донецкой области оказалась в объективах дронов аэроразведчиков пограничного подразделения "Феникс"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Там отметили, что российские войска регулярно атакуют город авиабомбами, артиллерией и беспилотниками, поэтому жизнь здесь фактически остановилась.
Город имеет значительные разрушения, а остающиеся местные жители вынуждены выживать в чрезвычайно сложных условиях.
На фоне постоянных атак эвакуация из Дружковки становится все более опасной. Несмотря на это, в городе по-прежнему остаются одиночные гражданские.
Справка: Дружковка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на берегу реки Кривой Торец. До полномасштабного вторжения РФ здесь проживало около 55 тысяч человек.
Город является важным промышленным и железнодорожным центром Донецкой области. Среди основных предприятий – машиностроительные и металлообрабатывающие производства.
Напомним, ранее бойцы 100-й ОМБр запечатлели, как в апреле 2025 года выглядит разрушенный оккупантами Торец Донецкой области. Когда-то цветущий город шахтеров россияне превратили в "город-призрак".