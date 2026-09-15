Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар
Российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания на территории птицефермы загорелась крыша здания, оборудованная солнечными панелями
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили уничтожения всего здания.
Пожарным также удалось спасти значительное количество птицы. В то же время часть домашней птицы погибла.
Напомним, утром шесть вражеских БпЛА атаковали электросети в Запорожье. В результате удара во время выполнения работ на оборудовании один работник погиб, еще одна сотрудница получила тяжелые ранения.
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