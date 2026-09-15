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15 сентября 2026, 14:27

Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар

15 сентября 2026, 14:27
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Фото: ГСЧС Одесщины
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Российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания на территории птицефермы загорелась крыша здания, оборудованная солнечными панелями

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили уничтожения всего здания.

Пожарным также удалось спасти значительное количество птицы. В то же время часть домашней птицы погибла.

Напомним, утром шесть вражеских БпЛА атаковали электросети в Запорожье. В результате удара во время выполнения работ на оборудовании один работник погиб, еще одна сотрудница получила тяжелые ранения.

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