Удар РФ по Одесщине: на птицеферме вспыхнул пожар

Фото: ГСЧС Одесщины

Российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате попадания на территории птицефермы загорелась крыша здания, оборудованная солнечными панелями

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили уничтожения всего здания.

Пожарным также удалось спасти значительное количество птицы. В то же время часть домашней птицы погибла.

Напомним, утром шесть вражеских БпЛА атаковали электросети в Запорожье. В результате удара во время выполнения работ на оборудовании один работник погиб, еще одна сотрудница получила тяжелые ранения.