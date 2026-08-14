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14 серпня 2026, 17:10

До Румунії за 11 тисяч: на Львівщині викрили черговий канал для виїзду

14 серпня 2026, 17:10
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Фото: Національна поліція
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У Львівській області викрили 49-річного місцевого жителя. Він організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон України на територію Євросоюзу

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, ділок пообіцяв військовозобов'язаному чоловіку переправити його до Румунії поза пунктами пропуску. Організатор схеми розробив детальний план та маршрут, надав "клієнту" інструкції щодо порядку дій під час переходу на територію сусідньої держави, забезпечував трансфер та супровід до місця перетину.

Свої "послуги" ділок оцінив у 11 тисяч євро. Його затримали під час отримання грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області спроба незаконного перетину держкордону завершилася трагедією. Поблизу селища Красноїльськ прикордонники виявили тіло 47-річного чоловіка, який намагався втекти до Румунії.

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