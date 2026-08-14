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14 августа 2026, 10:13

Прятался в Молдове: в Украину экстрадировали винничанина, подозреваемого в переправке мужчин за границу

14 августа 2026, 10:13
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Фото: ГСЧС
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В Украину вернули 30-летнего жителя Винницкой области, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин мобилизационного возраста через государственную границу

Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, своих "клиентов" мужчина находил преимущественно из-за личных контактов и связей. После того, как оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда совместно со следователями полиции установили его причастность к незаконной деятельности, он уехал в Молдову, пытаясь избежать ответственности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины – мужчине заочно сообщили о подозрении и объявили его в розыск.

Ключевую роль в его возвращении сыграло сотрудничество украинских и молдавских правоохранителей. Украинская сторона передала молдавским коллегам необходимые материалы и доказательства причастности подозреваемого к противоправной деятельности.

Несмотря на попытки получить временную защиту в Молдове, суды всех инстанций отказали мужчине в удовлетворении его требований, после чего были экстрадированы в Украину.

Сейчас 30-летнему мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Дальнейшую судьбу подозреваемого будет решать суд.

Напомним, правоохранители разоблачили схемы уклонения от мобилизации в разных областях Украины. Задержали 15 устроителей. Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

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