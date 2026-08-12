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12 августа 2026, 00:55

Победительница "Холостяка" призналась, сколько ей предлагали денег за интим

12 августа 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Победительница 12-го сезона "Холостяка" Катя Лозовицкая рассказала, какие непристойные предложения она получала от влиятельных мужчин. По словам девушки, ее раздражает стереотип, что все модели автоматически становятся экспортницами

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам модели, в социальных сетях она часто получает предложения от влиятельных мужчин. В частности, они зовут девушку в эскорт, предлагают деньги за интим или просят продавать откровенные фото.

"Чего только не предлагали. Писали менеджеры каких-то влиятельных мужчин – это вообще постоянно в телеграмме прилетает. Не знаю, откуда они номер телефона берут. Предлагали 200 тысяч долларов в месяц", - говорит Катя Лозовицкая.

По словам девушки, ее раздражает стереотип, что все модели автоматически становятся эскортницами. Она подчеркнула, что моделинг – это тяжелая работа и физически, и морально.

Напомним, недавно звезда "Холостяка" Инна Белень родила ребенка. Она откровенно рассказала, какими были роды. Говорит, что столкнулась с ухудшением самочувствия: поднялась температура и сильная слабость. Все это время рядом с ней был ее муж Иван.

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