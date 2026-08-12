Иллюстративное фото: armyinform

В среду, 12 августа, около 01:40 российские войска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" Центральный район Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате попаданий погибли два человека, их личности устанавливают соответствующие службы.

Еще два человека получили ранения. В больницу госпитализировали 46-летнего мужчину с тяжелыми ожогами 60% тела и взрывной травмой. 60-летняя женщина получила контузию, взрывную травму и ранение лица, после оказания медпомощи она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр", где возник масштабный пожар.