В Кривом Роге женщина продала несовершеннолетних девушек в сексуальное рабство
В Кривом Роге разоблачили схему торговли людьми в страны Ближнего Востока. Это происходило под видом трудоустройства в пятизвездочных отелях.
Сутенерша в течение года совместно со знакомым иностранцем организовала схему незаконной переправки женщин за границу. Она специально искала женщин, у которых были финансовые проблемы. Она обещала им работу официантками или обслуживающим персоналом в отелях.
Однако, когда женщины прибывали за границу, у них забирали их документы, а затем заставляли оказывать сексуальные услуги. Известно, что серьги жертв были несовершеннолетние.
Одна из жертв находилась в сложных жизненных обстоятельствах и проживала с бабушкой. Злоумышленница пообещала ей высокую зарплату и организовала выезд за границу. Сейчас девушку уже вернули в Украину.
Также злоумышленница общалась с 16-летней девушкой. Она предложила ей такую же "работу", однако несовершеннолетняя сообщила об этом родным, обратившимся к правоохранителям.
В настоящее время 38-летняя сутенерша уже получила подозрение от правоохранителей.
