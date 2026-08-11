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11 августа 2026, 23:55

Цены на бензин быстро падают: какие ценники на АЗС

11 августа 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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Из-за ситуации на Ближнем Востоке регулярно "скачут" цены на АЗС. При этом последние дни стоимость бензина стала стремительно падать.

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 11 августа средние цены на АЗС в Украине:

  • бензин А-95 премиум – 84,28 гривны за литр (без изменений);
  • бензин А-95 – 80,99 гривны за литр (-0,06 гривны);
  • бензин А-92 – 77,85 гривны за литр (-0,02 гривны);
  • дизтопливо – 92,57 гривны за литр (-0,07 гривны);
  • автогаз – 43,61 гривны за литр (-0,03 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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