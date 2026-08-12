В Житомирской области военные почти три года работали на СТО вместо службы

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей Житомирщины, который разрешил четырем подчиненным почти три года вместо выполнения служебных обязанностей работать на частном СТО

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По материалам дела схема действовала с января 2023 года.

Четверо военнослужащих формально оставались на службе и ежемесячно получали денежное довольствие из государственного бюджета, однако фактически ремонтировали и обслуживали автомобили на частном автосервисе.

За этот период им безосновательно выплатили почти 3,5 млн. грн.

Следствие установило, что командир направил военнослужащих на СТО по незаконному указанию своего руководителя, поддерживавшего дружеские отношения с владельцем автосервиса.

В январе 2026 года сотрудники ГБР разоблачили схему и прекратили ее работу.

В ходе расследования командир признал свою вину и полностью возместил государству почти 3,5 млн грн убытков. Кроме того, он перечислил 300 тыс. грн на нужды ВСУ и предоставил следствию показания других участников схемы.

Командира обвиняют в пособничестве в уклонении военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Самая строгая санкция по инкриминируемым статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Расследование по другим участникам схемы продолжается. Подозрения уже сообщили владельцу СТО, четырем военнослужащим и руководителю обвиняемого командира.

Кроме того, в ходе расследования ГБР обнаружило недостоверные сведения в декларации одного из представителей руководства воинской части. Ему также сообщили о подозрении.

Напомним, ранее правоохранители задержали командира одной из воинских частей Житомирской области. Он подозревается в превышении служебных полномочий, ведь заставлял подчиненных делать ремонт в своем доме и строить магазин.