Во Львове на остановке нашли сумку с оружием

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Во Львове на остановке общественного транспорта по улице Научной нашли сумку с оружием

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Информация о находке поступила 9 августа на спецлинию №102.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Львовского райуправления полиции №2.

В сумке обнаружили автомат Калашникова со сложным примером, четыре снаряженных магазина, а также бумажную запись с возможными данными военнослужащего.

Полицейские устанавливают происхождение находки, возможного владельца сумки и обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Киеве возле ресторана нашли куртку с боеприпасами. Внутри лежали два корпуса гранат и задор. Полиция выясняет происхождение взрывчатки и ищет человека, покинувшего куртку.