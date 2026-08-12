Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и девяти населенным пунктам Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 13 человек, в том числе 15-летний парень.

В Изюме ранения получили мужчины в возрасте 34 и 60 лет и 37-летняя женщина. В Харькове две женщины – 73 и 45 лет – получили острую реакцию на стресс.

В поселке Шевченково пострадали 65-летняя женщина и 75-летний мужчина. В Песочине ранения получили трое мужчин в возрасте 55, 43 и 18 лет. В Большом Бурлуке ранен 70-летний мужчина.

Еще один пострадавший – 15-летний парень, который получил ранения на трассе вблизи Иванчуковки Куньевской общины. В селе Бахтин Боровской общины ранен 60-летний мужчина.

Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в Цаповке Золочевской общины пострадал 50-летний мужчина. Медики также оказали помощь 65-летней женщине, которая получила ранение 5 августа в Песках-Радьковских.

Российские войска, в частности, атаковали БпЛА Салтовский район Харькова. В целом по области враг применил 2 ракеты, 2 РСЗО, 1 БпЛА "Герань-2", 2 БпЛА "Молния", 6 FPV-дронов и 46 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области:

В Богодуховском районе поврежден частный дом, учебное заведение и автомобиль.

В Купянском районе – админздания, нежилые здания и торговые павильоны.

В Изюмском районе поврежден мотоцикл.

В Харьковском районе получили повреждения грузовые автомобили и прицеп.

В Лозовском районе – складское помещение и трактор.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще девять получили ранения.