Россияне нанесли 1011 ударов по Запорожской области: один человек погиб, девять ранены

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак один человек погиб, еще девять получили ранения.

В частности, враг совершил 6 ракетных ударов по Запорожью и 20 авиационных ударов по областному центру и населенным пунктам области.

Также российские военные применили 718 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Чаривному и 265 артиллерийских ударов по ряду населенных пунктов области.

В общей сложности поступило 110 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр, где возник масштабный пожар.