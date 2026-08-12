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12 августа 2026, 07:44

Россияне нанесли 1011 ударов по Запорожской области: один человек погиб, девять ранены

12 августа 2026, 07:44
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак один человек погиб, еще девять получили ранения.

В частности, враг совершил 6 ракетных ударов по Запорожью и 20 авиационных ударов по областному центру и населенным пунктам области.

Также российские военные применили 718 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Чаривному и 265 артиллерийских ударов по ряду населенных пунктов области.

В общей сложности поступило 110 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр, где возник масштабный пожар.

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