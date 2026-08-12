Россияне нанесли 1011 ударов по Запорожской области: один человек погиб, девять ранены
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате российских атак один человек погиб, еще девять получили ранения.
В частности, враг совершил 6 ракетных ударов по Запорожью и 20 авиационных ударов по областному центру и населенным пунктам области.
Также российские военные применили 718 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Кроме того, зафиксировано 2 обстрела из РСЗО по Чаривному и 265 артиллерийских ударов по ряду населенных пунктов области.
В общей сложности поступило 110 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр, где возник масштабный пожар.