Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.

Во время ночного удара российский беспилотник попал в квартиру на пятом этаже 10-этажного дома, вызвав пожар.

К счастью, хозяев квартиры в этот момент не было дома. Спасатели ликвидировали пожар. К работам привлекали 36 чрезвычайников и 9 единиц техники.

Коммунальные службы убрали территорию и закрыли все оконные проемы. Жертв и пострадавших нет.

С самого утра враг снова атаковал город, в результате чего получила повреждения гражданская инфраструктура.

Одесситы, чье имущество нанесло ущерб, могут подать заявления на компенсацию через программы "Восстановление" и "Несокрушимая Одесса", обратившись в районные администрации.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр", где возник масштабный пожар.