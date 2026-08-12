Вражеская атака на Одессу: дрон попал в 10-этажку, утром повреждена инфраструктура
Ночью и утром 12 августа русские войска атаковали Одессу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака и ГСЧС.
Во время ночного удара российский беспилотник попал в квартиру на пятом этаже 10-этажного дома, вызвав пожар.
К счастью, хозяев квартиры в этот момент не было дома. Спасатели ликвидировали пожар. К работам привлекали 36 чрезвычайников и 9 единиц техники.
Коммунальные службы убрали территорию и закрыли все оконные проемы. Жертв и пострадавших нет.
С самого утра враг снова атаковал город, в результате чего получила повреждения гражданская инфраструктура.
Одесситы, чье имущество нанесло ущерб, могут подать заявления на компенсацию через программы "Восстановление" и "Несокрушимая Одесса", обратившись в районные администрации.
Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр", где возник масштабный пожар.