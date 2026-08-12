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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате вражеского удара вспыхнул торговый центр "Эпицентр". Спасатели ликвидировали пожар на площади в 10 тысяч кв. м. Сейчас чрезвычайники продолжают разбор и пролив конструкций здания.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Тушение пожара осложнялось постоянной угрозой повторных ударов – спасателям приходилось временно приостанавливать работы и направляться в укрытие.

На месте работали все экстренные службы.

Напомним, в результате атаки на Запорожье в ночь на 12 августа также был поврежден частный дом. Кроме того, из-за вражеского удара без электроснабжения остались около 1200 потребителей в одном из районов города.