Ракетно-дроновый обстрел Днепропетровщины: повреждены дома и больница
В ночь на 12 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и ракетой
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепровском районе из-за вражеской атаки возник пожар.
На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Повреждена больница, культурно-спортивный комплекс, магазин, многоквартирные дома и автомобиль. Ранения получил 57-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
В Криворожском районе оккупанты атаковали Зеленодольскую громаду, где поврежден частный дом.
На Синельниковщине от атак россиян страдала Николаевская громада, там занялся частный дом.
Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр", где возник масштабный пожар.