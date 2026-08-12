Фото: ОВА

В ночь на 12 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и ракетой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепровском районе из-за вражеской атаки возник пожар.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Повреждена больница, культурно-спортивный комплекс, магазин, многоквартирные дома и автомобиль. Ранения получил 57-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе оккупанты атаковали Зеленодольскую громаду, где поврежден частный дом.

На Синельниковщине от атак россиян страдала Николаевская громада, там занялся частный дом.

Напомним, в ночь на 12 августа российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате атаки поврежден частный дом и торговый центр "Эпицентр", где возник масштабный пожар.