Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 88 ударов по 26 населенным пунктам Сумской области, применяя КАБы, минометы, артиллерию и беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате обстрелов погибли два человека, еще десять пострадали.

Сумская громада: враг ударил КАБами и БПЛА. Погиб 61-летний мужчина, который в момент удара находился за рулем автомобиля. Ранения получили четыре человека: женщины 52 и 66 лет и мужчины 44 и 31 года. Поврежден 21 частный дом, предприятие, объекты инфраструктуры, газопровод, локомотив и 6 автомобилей. Также в больницу обратилась 49-летняя женщина, травмированная из-за удара КАБа 10 августа.

Великописаревская громада: в ночь на 11 августа вражеский дрон попал в дом. Погиб 62-летний мужчина, еще один 69-летний житель получил ранения.

Роменская громада: в результате попадания БПЛА пострадала 51-летняя женщина.

Шосткинская громада: за помощью к медикам обратилась 29-летняя женщина, травмированная из-за попадания беспилотника 10 августа.

Середино-будская громада: в больницу обратились 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, пострадавшие от атаки БпЛА 9 августа.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1011 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак один человек погиб, еще девять получили ранения.