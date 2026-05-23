Об этом сообщила полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел утром 22 мая.

Правоохранители установили, что 25-летний местный житель, управляя автомобилем BMW, не предпочел в движении двум женщинам, переходившим дорогу на пешеходном переходе. После этого водитель остановился прямо на переходе, перекрыв движение, вышел из авто и стал выражаться нецензурной бранью в адрес женщин.

Когда женщины пытались уйти с места конфликта, мужчина достал из автомобиля перечный баллончик и стал их преследовать. Догнав пострадавших на тротуаре, он распилил газ в лицо 23-летней женщины, которая находится на пятом месяце беременности.

В результате нападения потерпевшая получила телесные повреждения – ожоги глаз. Медики оказали ей необходимую помощь.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили его в изолятор временного содержания.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Готовятся материалы для уведомления о подозрении и избрании меры пресечения.

