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03 серпня 2026, 20:20

Абітурієнт за півтори тисячі "зеленими": на Львівщині викрили схему в коледжі

03 серпня 2026, 20:20
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Фото з відкритих джерел
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У Дрогобичі викрили схему з ухиленням від мобілізації. Військовозобов'язаному пропонували вступити до коледжу та отримати відстрочку

Про це повідомляє поліція Львської області, передає RegioNews.

Попередньо, ділок вимагав та отримав від військовозобов'язаного 1,3 тисячі доларів. За ці гроші він обіцяв "клієнту" вплинути на членів приймальної комісії. У випадку вступу до закладу освіти чоловік міг би отримати відстрочку від військової служби.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

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