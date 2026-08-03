В Ивано-Франковске и области зафиксировали исторические температурные максимумы

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Об этом сообщил Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии, передает RegioNews .

"01 августа 2026 максимальная температура воздуха в Ивано-Франковске составляла +34,2⁰С. Предыдущее максимальное значение наблюдалось +33,3⁰С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд зафиксировали в 2017 году.

Также отмечается, что температурный рекорд 32,3⁰ зафиксировали в Долине Ивано-Франковской области. Предыдущее максимальное значение +31,4⁰ наблюдалось в этом населенном пункте в 2017 году.

Кроме того, метеорологи отметили температурный рекорд в Яремче +32,5⁰, предыдущее значение – +31,3⁰ в 2017 году.

Напомним, что в Виннице синоптики зарегистрировали новый температурный рекорд для начала августа.