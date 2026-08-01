Атака РФ на Киевщину: в Броварах погиб человек, еще шестеро ранены
Утром 1 августа российские беспилотники атаковали складские помещения в Броварах Киевской области
Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате удара в Броварском районе один человек погиб, еще шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По данным ГСЧС, в Бучанском районе в результате российского удара пострадали три человека.
Также из-за атаки повреждены 12 автомобилей. На месте работают экстренные службы.
Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов. К работам привлечены пожарно-спасательные подразделения и специальная роботизированная техника.
Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 30 пострадавших.
Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.