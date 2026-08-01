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01 августа 2026, 14:54

Атака РФ на Киевщину: в Броварах погиб человек, еще шестеро ранены

01 августа 2026, 14:54
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Фото: ГСЧС Киевщины
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Утром 1 августа российские беспилотники атаковали складские помещения в Броварах Киевской области

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара в Броварском районе один человек погиб, еще шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ГСЧС, в Бучанском районе в результате российского удара пострадали три человека.

Также из-за атаки повреждены 12 автомобилей. На месте работают экстренные службы.

Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов. К работам привлечены пожарно-спасательные подразделения и специальная роботизированная техника.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 30 пострадавших.

Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.

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