Фото: ГСЧС Киевщины

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате удара в Броварском районе один человек погиб, еще шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным ГСЧС, в Бучанском районе в результате российского удара пострадали три человека.

Также из-за атаки повреждены 12 автомобилей. На месте работают экстренные службы.

Продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных объектов. К работам привлечены пожарно-спасательные подразделения и специальная роботизированная техника.

Напомним, этой ночью россияне нанесли удары по Киеву. В результате российской баллистической атаки на столицу погибли 9 человек. Было известно о 30 пострадавших.

Как известно, РФ выпустила по Украине 35 ракет и 185 дронов. Основным направлением атаки стала Киевская область, также под ударом были Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Полтавщина.