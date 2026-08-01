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01 августа 2026, 01:35

Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес

01 августа 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Украинский певец Владимир Дантес приступил к новому неожиданному проекту. Он рассказал, с чем связан его новый бизнес

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Оказалось, что Владимир Дантес решил заняться бизнесом в сфере кино. Сейчас его команда снимает первый полнометражный фильм.

"Мы снимаем кино не об идеальных людях, а о самих себе. Это история о каждом из нас из команды. Мы ошибаемся, откладываем важные разговоры и через это проходим собственный опыт взросления. Мы — молодые авторы и продюсеры, с которыми работают крупные профессионалы, за которые мы искренне благодарны. Кстати, мы очень рады, что дошли до финала проекта "Тысячевестная", ведь этот грант дает возможность и новичкам, и профе показать свои возможности", - рассказал артист.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказывал, на что он потратил свой денежный приз из "Фабрики звезд". По его словам, это были импульсивные покупки.

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