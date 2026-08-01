Певец Владимир Дантес начал неожиданный бизнес

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Оказалось, что Владимир Дантес решил заняться бизнесом в сфере кино. Сейчас его команда снимает первый полнометражный фильм.

"Мы снимаем кино не об идеальных людях, а о самих себе. Это история о каждом из нас из команды. Мы ошибаемся, откладываем важные разговоры и через это проходим собственный опыт взросления. Мы — молодые авторы и продюсеры, с которыми работают крупные профессионалы, за которые мы искренне благодарны. Кстати, мы очень рады, что дошли до финала проекта "Тысячевестная", ведь этот грант дает возможность и новичкам, и профе показать свои возможности", - рассказал артист.